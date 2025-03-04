Еврейский праздник Пурим: когда отмечают в 2025 году, что едят в этот день и какие традиции соблюдают

В дни Пурима во многих местах проходят костюмированные шествия и домашние спектакли, на которых разыгрываются сюжеты из Свитка Эстер и библейских историй. Дети и взрослые переодеваются в разных героев: от Эстер и Мордехая до современных персонажей. Смысл этого переодевания объясняется по-разному: некоторые видят в нем отсылку к «тайной» еврейке Эстер, которая долго скрывала свою национальность; другие полагают, что костюмы — способ показать, что в Пурим все может перевернуться с ног на голову, ведь судьба часто играет с нами.