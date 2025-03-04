В Ростове-на-Дону выдвинуты инициативы по регулированию ситуации с эвакуацией автомобилей

Ситуация с эвакуацией автомобилей в Ростове-на-Дону давно вызывает множество споров и конфликтов. Машины увозят даже с парковок торговых центров и тихих улиц. При этом процесс возврата имущества превращается в настоящее испытание для автовладельцев. Четкая организация просто отсутствует, и людям приходится часами заниматься решением своих проблем.
Непростое положение с эвакуацией автомобилей получило огласку благодаря усилиям Ростовского регионального отделения партии «Новые люди». Политики выступили в защиту прав автовладельцев и инициировали шаги для реформирования системы.
Руководитель Ростовского регионального отделения партии Александр Чухлебов считает, что это не нормально, когда владельцам эвакуированных автомобилей приходится тратить весь день на его возвращение из-за недостатка точной информации о местоположении транспортного средства и необходимости поиска сотрудников ДПС для составления протокола.
Региональное отделение уже выдвинуло ряд инициатив для улучшения этой сферы. В их числе упрощение процедуры возврата автомобилей, создание единой информационной системы, обеспечение комфортной зоны ожидания в любую погоду.
Во время сильных морозов и снегопадов партия «Новые люди» организовала оперативную помощь автовладельцам, чьи машины оказались на штрафстоянках. Были предоставлены теплые автомобили для доставки людей к сотрудникам ДПС и обратно на стоянки, чтобы облегчить процесс оформления документов.
— Мы не могли остаться в стороне, когда люди часами стояли на морозе, дрожа от холода, не зная, смогут ли сегодня забрать свою машину. Наша задача помогать здесь и сейчас, но мы также боремся за долгосрочные изменения, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Мы будем добиваться справедливого и удобного решения, которое учитывает интересы горожан, а не просто заполняет отчеты, — прокомментировал руководитель ростовского отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.