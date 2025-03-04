В Ростове-на-Дону выдвинуты инициативы по регулированию ситуации с эвакуацией автомобилей

— Мы не могли остаться в стороне, когда люди часами стояли на морозе, дрожа от холода, не зная, смогут ли сегодня забрать свою машину. Наша задача помогать здесь и сейчас, но мы также боремся за долгосрочные изменения, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Мы будем добиваться справедливого и удобного решения, которое учитывает интересы горожан, а не просто заполняет отчеты, — прокомментировал руководитель ростовского отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.