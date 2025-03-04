Снег и гололед прогнозируют в Челябинской области

Снег ожидается на территории Южного Урала завтра, 5 марта. Кроме того, синоптики говорят об образовании на дорогах гололедицы.
В сложные погодные условия водителям советуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Также важно соблюдать правила, которые помогут избежать аварийных ситуаций.
В областной ГАИ напомнили, что в снег и на скользкой дороге следует придерживаться безопасной дистанции и скорости. Также не следует совершать резких маневров (торможений, перестроений и так далее).
«Используйте противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости вашего автомобиля другими участниками дорожного движения. Постарайтесь не останавливаться на обочине», — прокомментировали в ведомстве.
Там также добавили, что в случае необходимости водителям необходимо звонить на номер экстренных служб 112 или обратиться к ближайшему посту ДПС.