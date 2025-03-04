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Роспотреб Башкирии проверил кондитерские и хлебобулочные изделия: почти 180 кг продукции забраковано

В Башкирии забраковали 179 кг кондитерских и хлебобулочных изделий.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году Роспотребнадзор Башкирии провел масштабные проверки качества кондитерских и хлебобулочных изделий. Пресс-служба ведомства рассказала о результатах.

Было исследовано почти 2300 проб продукции на соответствие санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также на наличие генетически модифицированных организмов, антибиотиков и радиоактивных веществ.

Результаты проверок показали, что 1,1% проб не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям, а 3,3% — по микробиологическим. В общей сложности было забраковано 68 партий кондитерских и хлебобулочных изделий общим объемом 179 кг.

Основными причинами забраковки специалисты называют продажу продукции с истекшим сроком годности, а также отсутствие маркировки, нанесенной в соответствии с требованиями закона. За нарушения производителям и продавцам объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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