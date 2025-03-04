В Петербурге на День Победы проведут военный парад

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Военный парад и праздничный артиллерийский салют запланированы в Санкт-Петербурге 9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.
По словам Беглова, программу наиболее крупных мероприятий к юбилею Победы в Северной столице откроет 20 марта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941−1945» в ЦВЗ «Манеж». Она расскажет о подвиге тыла в годы Великой Отечественной войны, о вкладе в Победу промышленности, науки и культуры. С 27 апреля по 1 мая пройдет 30-й съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников. Он соберет более 100 представителей регионов России и других государств.
8 мая состоится торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Ожидаются 75 делегаций — представители органов власти, общественных и религиозных организаций. Общее число участников превысит 2,5 тысячи человек. Также в этот день почти 3,5 тысячи петербуржцев станут гостями концерта в БКЗ «Октябрьский».
«9 мая состоится военный парад на Дворцовой площади. На него приглашены 400 ветеранов Великой Отечественной войны. В полдень будет дан памятный выстрел из орудия Петропавловской крепости. В 14.30 по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно проследуют 50 ретроавтомобилей с ветеранами войны и участниками СВО… В 22.00 запланирован праздничный салют», — говорится в сообщении.
В 16.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Вечером 9 мая на сцене Александринского театра состоится особая премьера. Театр Музыкальной комедии и Александринский театр представят совместную театрализованную программу «Дорога к жизни» с участием артистов — жителей блокадного Ленинграда. Спектакль расскажет об истории легендарного театра Музкомедии. За период блокады театр принял более 1,3 миллионов зрителей и представил 16 новых постановок. После попадания снаряда в соседний дом с декабря 1941 года театр работал на сцене Александринки.
В течение всего Дня Победы в Северной столице будут гореть факелы на Ростральных колоннах. Зданиях в разных районах города украсят тематические световые проекции. В юбилейные дни будет также включен особый режим подсветки Дворцового и Троицкого мостов.
Районные администрации проведут акции «Парад у дома ветерана» и «Фронтовые бригады». Военнослужащие и юнармейцы пройдут торжественным маршем перед социальными учреждениями в Павловске и на Крестовском острове, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.