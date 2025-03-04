В Петербурге на День Победы проведут военный парад

По словам Беглова, программу наиболее крупных мероприятий к юбилею Победы в Северной столице откроет 20 марта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941−1945» в ЦВЗ «Манеж». Она расскажет о подвиге тыла в годы Великой Отечественной войны, о вкладе в Победу промышленности, науки и культуры. С 27 апреля по 1 мая пройдет 30-й съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников. Он соберет более 100 представителей регионов России и других государств.