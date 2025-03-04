Общественный транспорт в Минске 8 марта будет ходить по графику воскресенья

Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что на 8 марта планирует дополнительно пустить 11 поездов — по наиболее востребованным маршрутам из Минска в Брест, Гомель и Могилев. Кроме того, предусмотрен допсосотав о маршруту Санкт-Петербург — Минск — Санкт-Петербург.