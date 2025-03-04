Общественный транспорт в Минске 8 марта будет ходить по графику воскресенья

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Общественный транспорт в Минске в субботу, 8 марта, будет работать по графику воскресенья, сообщили в государственном предприятии «Минсктранс».
«Восьмого марта работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику воскресенья», — говорится в сообщении.
Для наземного транспорта воскресный график предусматривает увеличенные интервалы движения, а значит, троллейбус, трамвай или автобус придется ждать дольше обычного.
Поезда метрополитена в выходные дни тоже ходят реже: утром и днем интервал составляет от 5,5 до 6 минут, вечером — от 6 до 14.
Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что на 8 марта планирует дополнительно пустить 11 поездов — по наиболее востребованным маршрутам из Минска в Брест, Гомель и Могилев. Кроме того, предусмотрен допсосотав о маршруту Санкт-Петербург — Минск — Санкт-Петербург.