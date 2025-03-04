Памятник Сталину предложили установить в Нижнем Новгороде

Кроме того, инициаторы подчеркивают роль Сталина в развитии Горького и области. В годы сталинских пятилеток здесь были построены крупнейшие предприятия автомобильной, авиационной, машиностроительной и судостроительной промышленности. После войны именно в регионе разрабатывалось ядерное оружие. Добавим, что в 2020 году открыли первый в Нижегородской области памятник Сталину — 4-метровый монумент на Бору возвел первый секретарь Борского отделения КПРФ Алексей Зоров. Он также является инициатором строительства Сталин-центра, который также возводится в Борском округе.