17 тысяч омичей уже оформили себе самозапрет на выдачу займов

В Омской области более 17 тысяч человек уже оформили самозапрет на выдачу кредитов. Информацию озвучили в минцифре региона.
Как рассказали в ведомстве, такая активность оправдана желанием омичей обезопасить себя от действий мошенников. Услугу можно подключить как через портал «Госуслуги», так и лично, посетив офис МФЦ. При этом на часть банковских услуг самозапрет установить нельзя. Это ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобиля и кредиты, взятые на обучение. Такие кредиты перед выдачей обычно тщательно проверяются.
При этом, если у вас оформлен самозапрет на кредит, его можно снять также в МФЦ. При этом заявления обрабатываются не быстрее, чем через сутки. Это время дается для того, чтобы человек еще раз трезво оценил необходимость оформления кредита.
Ранее мы рассказывали, что омич получил крупное наследство после смерти брата, но не собирался расплачиваться по его долгам.