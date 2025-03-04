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В Сочи ветеранам вручают юбилейные медали к 80-летию Великой Победы

Представители мэрии Сочи и школьники навестили ветеранов войны.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжается чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю 80-летия Победы. В Лазаревском районе курорта их навещают представители администрации совместно со школьниками и вручают юбилейные медали.

«Поздравления проходят на дому. Постарались создать для наших защитников атмосферу тепла и заботы», — отметил глава Лазаревского района Максим Ермолаев.

В мэрии Сочи отмечают, что молодежь активно участвует в поздравлениях, выражая ветеранам благодарность за их подвиг.

В Лазаревском районе курорта проживают 122 ветерана. В их числе участники войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла.

Ранее сообщалось, что в Сочи увеличат размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы.