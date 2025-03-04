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Уфимская Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий

ГАИ Уфы предупредила граждан о наступлении непогоды.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы наблюдается ухудшение погоды. Госавтоинспекция столицы Башкирии призывает водителей соблюдать предельную внимательность, а также не нарушать правила безопасности.

В дорожной полиции рекомендуют соблюдать дистанцию, снизить скорость и избегать резких маневров и перестроений. Особое внимание следует уделять пешеходным переходам — водителям необходимо убедиться в безопасности пешеходов. Также не забывать пристегиваться ремнями безопасности.

Пешеходам тоже стоит быть осторожными. Перед переходом дороги необходимо оценить ситуацию и убедиться, что водители готовы уступить дорогу.

ГАИ рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в период обильных осадков и не парковать автомобили на центральных и магистральных улицах города.

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