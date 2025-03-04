15 нижегородских школ пришлось закрыть на карантин из-за ОРВИ

15 школ и шесть детсадов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Нижегородской области. Такими данными на 4 марта поделились в региональном Роспотребнадзоре. По причине распространения простудных заболеваний на дистанционное обучение переведены 289 классов в различных учебных заведениях, а также 103 группы в детсадах.