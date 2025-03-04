В Новосибирске усилена подготовка к паводку из-за теплой зимы

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поставил на особый контроль вывоз снега с придомовых территорий многоквартирных домов, а также из частного жилого сектора в местах, подверженных подтоплению. Об этом сообщает мэрия города.
Согласно прогнозам синоптиков, в этом году таяние снега может начаться раньше в связи с теплой погодой. Снег активно вывозится и с улично-дорожной сети, говорится в сообщении.
Для предотвращения неблагоприятных последствий паводка в районных администрациях созданы специальные комиссии, которые осуществляют ежедневный мониторинг потенциально затопляемых мест.
Сотрудники коммунальных служб проводят расконсервацию дождеприемников, активно чистят ливневую систему от накопившегося мусора. Вскрытие малых рек в регионе прогнозируется в конце марта — начале апреля.