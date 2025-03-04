Магнитная буря ожидается вечером 4 марта

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, прогнозируют магнитную бурю в ночь на среду. «Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1 — G2 продолжительностью от шести до девяти часов, которые могут начаться в районе 20:00 — 21:00 мск. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда)», — говорится в сообщении.