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Магнитная буря ожидается вечером 4 марта

Возмущение геомагнитного поля будет умеренным и продлится примерно до середины 5 марта.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Возмущение геомагнитного поля ожидается около 20:00 во вторник, оно будет умеренным и продлится примерно до середины дня среды, 5 марта, сейчас магнитной бури на Земле нет, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Ранее в СМИ появилась информация, что на Земле началась сильнейшая магнитная буря.

По данным специалистов института, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на нулевом уровне — «штиль». Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, прогнозируют магнитную бурю в ночь на среду. «Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1 — G2 продолжительностью от шести до девяти часов, которые могут начаться в районе 20:00 — 21:00 мск. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда)», — говорится в сообщении.