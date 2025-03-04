В Ростовской области при пожарах и паводках готовы задействовать 10 тыс. человек

В Ростовской области в случае пожаров и паводков готовы задействовать группировку сил, которая в общем составляет около 9,1 тысячи человек. Пожарную безопасность и способы снижения рисков при подъеме воды обсудили на заседании под председательством полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.
Владимир Устинов отметил, что атаки БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса, военной, гражданской инфраструктуры, лесного и сельского хозяйства создают новые риски возникновения пожаров. Главам регионов следует учитывать эту угрозу и усилить меры противодействия, подчеркнул полпред главы государства в ЮФО.
С началом пожароопасного сезона на Дону планируют задействовать маневренные и патрульные группы. Всего свыше 7,3 тысячи человек, а также почти 1,5 тысячи единиц техники. Привлекут ранее закупленные 60 тракторов и 87 легковых автоприцепов. Кроме того, до конца года за счет регионального бюджета собираются приобрести еще 60 комплектов спецтехники для 24 районов региона.
За пожарной ситуацией будут следить с помощью 160 камер наблюдения системы «Безопасный город». Еще 15 комплексов фото- и видеофиксации в течение 2025 года должны приобрести в 12 муниципалитетах.
Что касается паводков, то здесь ситуация иная. В этом году уровень половодья прогнозируют ниже нормы, и затоплений не ожидается. Однако в готовности находятся почти 1,8 тысячи человек, 1300 единиц техники и 152 плавсредства.