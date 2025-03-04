В Ростовской области при пожарах и паводках готовы задействовать 10 тыс. человек

С началом пожароопасного сезона на Дону планируют задействовать маневренные и патрульные группы. Всего свыше 7,3 тысячи человек, а также почти 1,5 тысячи единиц техники. Привлекут ранее закупленные 60 тракторов и 87 легковых автоприцепов. Кроме того, до конца года за счет регионального бюджета собираются приобрести еще 60 комплектов спецтехники для 24 районов региона.