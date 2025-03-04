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Нижегородцы отметили положительные изменения в работе маршрута А-31

На маршруте теперь работают автобусы большого класса.

Источник: Время

Специалисты проверили работу маршрута А-31 вчера вечером, 3 марта, сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС).

Мониторинг проводился с 17:20 на всем протяжении маршрута. В это время на линии работало тринадцать транспортных средств большого класса, автобусы ходили с интервалом 15 минут.

«Работа автобусов продолжалась до указанного в расписании времени. Последние отправления были выполнены в 22:05 с остановки “Автовокзал “Щербинки” и в 22:10 с остановки “Площадь Минина и Пожарского”, — уточняется в сообщении.

Наполняемость автобусов на ряде рейсов была близка к полной, но не к максимальной. Следует отметить, что ранее на протяжении длительного периода заполняемость транспорта была предельной.

«В ходе проведенного опроса пассажиры отметили положительные изменения в работе маршрута А-31, связанные с переходом на автобусы большого класса», — рассказали в ЦРТС.

Напомним, перевод маршрута на работу автобусов большого класса произошел с 1 марта. Конечный остановочный пункт был перенесен из жилого комплекса «Победа» на автовокзал «Щербинки», а участок маршрута с улицы Горной — на улицы 40 лет Октября и Шатковскую.

Кроме того, для компенсации транспортного обслуживания улиц 40 лет Победы и Горной было принято решение об изменении трассы маршрута А-82 путем переноса конечного остановочного пункта с автовокзала «Щербинки» на улицу 40 лет Победы и участка маршрута с улиц 40 лет Октября и Шатковской — на улицу Горную.