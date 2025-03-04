Нижегородцы отметили положительные изменения в работе маршрута А-31

Кроме того, для компенсации транспортного обслуживания улиц 40 лет Победы и Горной было принято решение об изменении трассы маршрута А-82 путем переноса конечного остановочного пункта с автовокзала «Щербинки» на улицу 40 лет Победы и участка маршрута с улиц 40 лет Октября и Шатковской — на улицу Горную.