На М-7 в Башкирии произошло столкновение двух легковушек

Сегодня, 4 марта, на трассе М-7 вблизи села Куккуяново в Дюртюлинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Система «Эра-Глонасс» автоматически зафиксировала аварию и передала сигнал оперативным службам. На месте столкновения автомобилей Lada Granta и Renault Logan работали спасатели Госкомитета по ЧС. Специалисты отключили аккумулятор у поврежденной машины, чтобы избежать возможного возгорания. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
— Мы рекомендуем водителям следить за прогнозом погоды и избегать поездок в условиях сильного ветра, гололёда и снегопада, — заявили в экстренной службе.
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