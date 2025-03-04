Кириллову лишили серебра в спринте чемпионата России в Казани

В Казани на чемпионате России по лыжным гонкам произошли изменения в итоговом протоколе спринта классическим стилем среди женщин. Лыжница Анастасия Кириллова, занявшая второе место, была перемещена на шестую позицию из-за нарушения правил на финише. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России.