Кириллову лишили серебра в спринте чемпионата России в Казани

В Казани на чемпионате России по лыжным гонкам произошли изменения в итоговом протоколе спринта классическим стилем среди женщин. Лыжница Анастасия Кириллова, занявшая второе место, была перемещена на шестую позицию из-за нарушения правил на финише. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России.
Финал завершился победой Натальи Терентьевой. Второй финишировала Кириллова, «бронзу» завоевала Алена Баранова. Однако после подачи протеста судейская коллегия пересмотрела результаты, установив, что Кириллова нарушила правила, перестроившись на лыжи Барановой на финишной прямой. В результате она была смещена со второго места на шестое.
После пересмотра Баранова поднялась на второе место, а Анастасия Фалеева, которая пришла четвертой, получила бронзовую медаль.
Ранее стало известно, что Устюгов победил в спринте на чемпионате России в Казани.