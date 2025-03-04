Ученый КФУ объяснил, почему участились магнитные бури в Казани

Причиной этого явления стал период максимальной активности Солнца, который происходит каждые 11 лет. Об этом рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, научный руководитель астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев.
По словам учёного, каждые 11 лет радиус Солнца колеблется на расстоянии до 2 километров, что приводит к увеличению солнечной активности. Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая его колебания. Эти изменения могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей.
Например, в ночь на 5 марта с вероятностью 60% ожидаются магнитные бури слабого и среднего уровня. «Ситуация штатная и соответствует графику солнечной активности», — отметил Нефедьев. Однако предсказать точную силу таких явлений невозможно из-за множества переменных факторов, которые не поддаются точным расчётам.
Учёный подчеркнул, что подобные явления — естественная часть солнечного цикла, и их частота будет снижаться по мере завершения текущего периода активности.
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