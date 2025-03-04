Ученый КФУ объяснил, почему участились магнитные бури в Казани

По словам учёного, каждые 11 лет радиус Солнца колеблется на расстоянии до 2 километров, что приводит к увеличению солнечной активности. Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая его колебания. Эти изменения могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей.