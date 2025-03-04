Разработан метод производства бумаги из хлопка

«Целлюлозу можно производить из любого волокнистого сырья, мне пришла идея развить в своей стране бумагоделательное производство из стеблей хлопка, что не требует строительства больших заводов, а по технологии периодической варки производить сырье для картона. У нас в стране целлюлозно-бумажная промышленность не может существовать в том виде, в котором существует в Архангельске и в России в целом, потому что у нас нет леса, но хлопок не менее ценное сырье, чем многие породы древесины. Можно производить бумагу, получая волокнистые полуфабрикаты из стеблей хлопка и частично покрывать потребность страны в бумаге», — цитирует пресс-служба Содикова.