Разработан метод производства бумаги из хлопка

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Аспирант Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске Исмоил Содиков разработал технологию производства бумаги из стеблей хлопка, сообщает пресс-служба вуза. Содиков привез сырье для исследований с родины — из Узбекистана.
«Целлюлозу можно производить из любого волокнистого сырья, мне пришла идея развить в своей стране бумагоделательное производство из стеблей хлопка, что не требует строительства больших заводов, а по технологии периодической варки производить сырье для картона. У нас в стране целлюлозно-бумажная промышленность не может существовать в том виде, в котором существует в Архангельске и в России в целом, потому что у нас нет леса, но хлопок не менее ценное сырье, чем многие породы древесины. Можно производить бумагу, получая волокнистые полуфабрикаты из стеблей хлопка и частично покрывать потребность страны в бумаге», — цитирует пресс-служба Содикова.
Изготовление бумаги из стеблей хлопка решает проблему утилизации стеблей растения и дефицита сырья для бумажной промышленности в аграрных странах. Стебли хлопчатника внешне напоминают ветки ивы, в зимнее время жители используют их для отопления или на корм скоту, но большое количество стеблей остается на полях. Узбекистан — текстильная страна, лидер по производству ситца и поставке хлопка в другие страны.
Исследование аспиранта — часть большой работы инновационно-технологического центра «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» САФУ по поиску новых видов сырья и развития технологии получения материалов для производства бумаги и картона.
«В Советском Союзе существовала практика малотоннажных производств волокна из однолетних растений. В Астрахани был завод, который делал древесноволокнистые плиты из камыша, и этот строительный материал был востребован на местном рынке. Сейчас мы возрождаем старые идеи, трансформируя под новые условия, потому что появились новые виды оборудования, химикатов, ужесточились требования экологического законодательства и есть большой запрос на современные виды материалов», — цитирует пресс-служба заведующую кафедрой целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Высшей школы естественных наук и технологий САФУ Наталью Щербак.