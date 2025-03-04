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«Порывы достигнут 15 — 20 м/с». Синоптики предупредили белорусов о сильном ураганном ветре на 5 марта

Белгидромет предупредил о сильном ветре до 20 м/с в Беларуси 5 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Белгдиромете предупредили, что в Беларуси в ближайшие дни поднимется сильный порывистый ветер, сообщает телеграм-канал госучреждения.

Белорусские синоптики вынесли предупреждение на среду, 5 марта, сообщая о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Из-за сильного ветра практически по всей стране в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет проинформировал, что порывы ветра в этот день будут достигать местами даже 20 метров в секунду в среду.

— 5 марта на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами 15 — 20 метров в секунду, — сообщила пресс-служба.

Что касается температурного фона, то синоптики сказали о потеплении до +18 на 5 — 7 марта: «Тепло придет с Латвии».

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег от повторения ЧП из-за ураганов, как в 2024 году.

Тем временем «Минскэнерго» сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ.