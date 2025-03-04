В Ленинградской области пройдет «Бессмертный полк»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в очном формате на главных улицах городов и поселков Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Девятого мая “Бессмертный полк” в очном формате проведем на главных улицах каждого города и поселка Ленинградской области», — написал он в своем Telegram-канале.
Дрозденко сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии поручил начать подготовку мер по обеспечению безопасности во время шествий в каждом населенном пункте.