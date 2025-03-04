Из-за празднования 8 Марта в Уфе закроют парковку рядом с ГДК

Завтра, 5 марта, в Уфе закроют парковку возле Городского дворца культуры. Об этом рассказала пресс-служба мэрии столицы Башкирии.
Ограничение, которое введут из-за подготовки и проведения общегородского праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, будет действовать с 10:00 до 17:00.
Власти города просят жителей и гостей столицы республики просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам и рекомендуют выбирать в обозначенный период другие места парковки.
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