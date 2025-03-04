«От визита врача до просмотра своей амбулаторной карты». Минздрав Беларуси сказал о единой информационной платформе для заказа услуг

Минздрав сообщил, что визит врача можно будет заказать на единой онлайн-платформе в Беларуси. Подробности озвучил заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, пишет БелТА.
Он акцентировал внимание на том, что первейшая задача, которая была поставлена перед медициной — это информатизация, создающая максимальные удобства для населения как при получении медпомощи, так и необходимых документов.
— Для этого создается центральная информационная платформа, на которой наши граждане смогут заказать услуги, от визита врача до просмотра своей амбулаторной карты, — уточнил замминистра здравоохранения.
По словам Андросюка, это максимальное удобство для населения. Вместе с тем он добавил, что над указанным проектом ведется работа общими усилиями: специалистами Минздрава, всеми регионами. Также учреждения здравоохранения подключаются к данной системе в ходе работы, связанной с выполнением поручений президента.
Тем временем в Минске зарплату повысят медикам, работающим по контракту.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нареканиях на систему здравоохранения: «Не тот человек пришел».
Кроме того, Лукашенко заявил, что никаких кланов в системе здравоохранения не будет.