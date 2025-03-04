Потепление в Азовском море привело к риску «ледовых цунами»

Специалисты также отмечают, что средняя температура воздуха в прибрежной морской зоне с 1976 по 2024 год возрастали со скоростью 0,062 градуса в год, а температура воды увеличивалась на 0,055 градусов в год. Это привело к тому, что гидрологическая весна теперь начинается на 10−14 дней раньше обычного.