Потепление в Азовском море привело к риску «ледовых цунами»

Ученые Ростовской области выяснили, что климатические изменения повысили риск «ледовых цунами» в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
— С 2000 по 2024 годы наблюдалось сокращение периода ледостава или его отсутствие в отдельные периоды. В то же время возросла вероятность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, таких как «ледовое цунами», которое произошло в районе Таганрога в феврале 2025 года, — говорится на сайте филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Специалисты также отмечают, что средняя температура воздуха в прибрежной морской зоне с 1976 по 2024 год возрастали со скоростью 0,062 градуса в год, а температура воды увеличивалась на 0,055 градусов в год. Это привело к тому, что гидрологическая весна теперь начинается на 10−14 дней раньше обычного.
— Также в результате климатических изменений и антропогенного воздействия продолжает расти уровень солености Азовского моря. В 2024 году средняя соленость составила 14,65‰. По прогнозам, к 2030 году она может достичь рекордных значений, сопоставимых с показателями Черного моря, не имеющими аналогов с момента начала документированных измерений (начало XXвека), — отмечают ученые.