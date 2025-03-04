Системы оповещения проверят в Братске 5 марта

В Братске 5 марта 2025 проверят работоспособность систем оповещения, которые сообщают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, жители могут услышать сирены и уличные громкоговорители с 10:30 до 11:30. Главное не паниковать! Никакой угрозы нет.