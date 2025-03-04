Системы оповещения проверят в Братске 5 марта

В Братске 5 марта 2025 проверят работоспособность систем оповещения, которые сообщают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, жители могут услышать сирены и уличные громкоговорители с 10:30 до 11:30. Главное не паниковать! Никакой угрозы нет.
— Будут проигрываться фразы: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», — рассказали в пресс-службе администрации.
Отметим, комплексную проверку проведут и в Иркутске. Она начнется в 10:50, продлится до 11:10.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что количество пожаров снизилось на 18,3% в Иркутской области в феврале. В прошлом месяце из зданий, объятых пламенем, эвакуировали 568 человек. Из-за огня погибли 17 сибиряков, еще 23 — получили травмы.