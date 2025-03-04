В Омске к 9 мая закупят 200 тысяч георгиевских лент. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
На приобретение символов Победы выделено 796 тысяч рублей. Объявление размещено центром патриотического воспитания молодежи Омской области. Победитель тендера будет определен 6 марта. Традиционно георгиевские ленты раздаются омичам накануне 9 мая. Обычно ленты раздают активисты движения «Волонтеры победы».
Движение зародилось в год 70-летия Победы и сегодня насчитывает сотни тысяч молодых людей по всей стране.
Ранее мы писали, что на СВО погиб бывший депутат сельского поселения Омской области.