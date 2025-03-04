Оператора мобильной связи в Крыму обязали прекратить рассылку спама

В пресс-службе управления сообщили, что оператор мобильной связи заявил о получении согласия абонента на получение рекламных сообщений при оформлении договора на предоставление услуг связи. Однако в ходе проверки было установлено, что у клиента не было возможности отказаться от рекламных предложений в момент заключения договора.