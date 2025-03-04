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Оператора мобильной связи в Крыму обязали прекратить рассылку спама

Абонент «Волна Мобайл» обратился в Управление антимонопольной службы с жалобой на рекламу.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю выступило с требованием к оператору мобильной связи «Волна Мобайл» прекратить рассылку спама. Причиной стала жалоба одного из абонентов.

В пресс-службе управления сообщили, что оператор мобильной связи заявил о получении согласия абонента на получение рекламных сообщений при оформлении договора на предоставление услуг связи. Однако в ходе проверки было установлено, что у клиента не было возможности отказаться от рекламных предложений в момент заключения договора.

Поскольку в соглашении о предоставлении услуг не может быть прописано обязательство клиента принимать рекламные сообщения, что нарушает принцип добровольности, служба направила оператору связи предписание. Компания исключила из типового договора на предоставление услуг связи условие о безоговорочном согласии на получение рекламных сообщений.

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