Оператора мобильной связи в Крыму обязали прекратить рассылку спама

Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю выступило с требованием к оператору мобильной связи «Волна Мобайл» прекратить рассылку спама. Причиной стала жалоба одного из абонентов.
В пресс-службе управления сообщили, что оператор мобильной связи заявил о получении согласия абонента на получение рекламных сообщений при оформлении договора на предоставление услуг связи. Однако в ходе проверки было установлено, что у клиента не было возможности отказаться от рекламных предложений в момент заключения договора.
Поскольку в соглашении о предоставлении услуг не может быть прописано обязательство клиента принимать рекламные сообщения, что нарушает принцип добровольности, служба направила оператору связи предписание. Компания исключила из типового договора на предоставление услуг связи условие о безоговорочном согласии на получение рекламных сообщений.