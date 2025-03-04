Последние новости к вечеру 4 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 марта 2025 года.
В Кремле оценили приостановку США военной помощи Украине
Если США действительно приостановили военную помощь Украине, это может подтолкнуть Киев к переговорам, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа, вероятно, попытается компенсировать поставки, но основная поддержка шла от США.
В Курской области отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ в Курской области. Они также нанесли поражение украинским формированиям в районах десяти населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ.
Маск призвал Зеленского покинуть Украину
Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен уехать в нейтральную страну и получить там амнистию. Так он прокомментировал мнение в соцсети X, что Зеленский может проиграть выборы и оказаться под судом.
В Алтайском крае застрелили главу района
Глава Завьяловского района Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. По подозрению задержан руководитель муниципального предприятия Анатолий Фенин. Возбуждено дело об убийстве, мотивы преступления расследуются.
Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников изучить недра страны на наличие редкоземельных металлов, назвав их «будущим». Он отметил актуальность темы и поручил разведать другие ресурсы, включая нефть и газ.