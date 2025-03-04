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Последние новости к вечеру 4 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 4 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 4 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 марта 2025 года.

В Кремле оценили приостановку США военной помощи Украине

Источник: AP 2024

Если США действительно приостановили военную помощь Украине, это может подтолкнуть Киев к переговорам, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа, вероятно, попытается компенсировать поставки, но основная поддержка шла от США.

В Курской области отразили пять контратак ВСУ

Источник: AP 2024

Подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ в Курской области. Они также нанесли поражение украинским формированиям в районах десяти населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ.

Маск призвал Зеленского покинуть Украину

Источник: AP 2024

Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен уехать в нейтральную страну и получить там амнистию. Так он прокомментировал мнение в соцсети X, что Зеленский может проиграть выборы и оказаться под судом.

В Алтайском крае застрелили главу района

Источник: Следственный комитет РФ

Глава Завьяловского района Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. По подозрению задержан руководитель муниципального предприятия Анатолий Фенин. Возбуждено дело об убийстве, мотивы преступления расследуются.

Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Белоруссии

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников изучить недра страны на наличие редкоземельных металлов, назвав их «будущим». Он отметил актуальность темы и поручил разведать другие ресурсы, включая нефть и газ.