Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы

Как отметили в администрации Симферополя, все школы крымской столицы работают в штатном режиме, в закрытых на карантин школах и классах обучение проходит в дистанционном формате.
«Прохождение программы в классах, где приостановлено обучение, будет организовано путем интенсификации. Каникулы пройдут согласно календарному рабочему графику. Изменений не планируется», — указали городские власти.
Заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский сообщил, что руководители образовательных организаций города ежедневно мониторят ситуацию по заболеваемости в классах и предоставляют оперативную информацию в профильный департамент. Учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% и более детей при обязательном условии документального медицинского подтверждения диагноза ОРВИ. Занятия приостанавливают на срок не менее семи дней.
«В настоящее время закрыты отдельные группы в семи детских садах и одиннадцати школах. Как наверстать учебную программу, каждая школа решает в индивидуальном порядке: кто-то будет отрабатывать по субботам, кто-то — за счет дистанта или уплотнения программы. За счет каникул отработка не предусмотрена», — подчеркнул Кутковский.
В Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа № 17, а также несколько классов в шести школах, рассказали в администрации города.
«Учебный процесс приостановлен. Сейчас вносятся изменения в рабочие программы — корректируется количество часов на повторение по отдельным темам», — уточнили феодосийские власти.
В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.