Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы

Заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский сообщил, что руководители образовательных организаций города ежедневно мониторят ситуацию по заболеваемости в классах и предоставляют оперативную информацию в профильный департамент. Учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% и более детей при обязательном условии документального медицинского подтверждения диагноза ОРВИ. Занятия приостанавливают на срок не менее семи дней.