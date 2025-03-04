24 жителя Уфы предстанут перед судом за хищение у банков 25 миллионов рублей

Преступная группа, созданная уроженцем Салавата, похитила у шести банков более 25 миллионов рублей. Согласно версии следствия, злоумышленники заранее выбирали необходимые организации, изготавливали поддельные документы с ложными данными и проводили инструктаж для «заемщиков». С июля 2019 года по февраль 2021 года они получали потребительские кредиты, при этом не планируя их возвращать. В преступную схему были вовлечены 23 человека.