24 жителя Уфы предстанут перед судом за хищение у банков 25 миллионов рублей

Прокуратура Уфы направил в суд уголовного дела в отношении 24 жителей города. Подробности рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Преступная группа, созданная уроженцем Салавата, похитила у шести банков более 25 миллионов рублей. Согласно версии следствия, злоумышленники заранее выбирали необходимые организации, изготавливали поддельные документы с ложными данными и проводили инструктаж для «заемщиков». С июля 2019 года по февраль 2021 года они получали потребительские кредиты, при этом не планируя их возвращать. В преступную схему были вовлечены 23 человека.
Злоумышленникам предъявлены обвинения по уголовным статьям о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере, покушении на мошенничество и подделке официальных документов. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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