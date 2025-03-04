Омские аграрии получили почти 80 млн рублей страховых выплат за погибший урожай

В Омской области аграрии, потерявшие урожай из-за половодья и засухи получили страховые выплаты. Общая сумма выплат составила 79,3 млн рублей. Выплаты за потерю урожая получили предприниматели и производства, занимающиеся возделыванием сельхозкультур на территориях, пострадавших от наводнения и засухи в 2024 году.
Как сообщил «РБК Омск» президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, большая часть компенсаций (45,1 млн рублей) выплачена по программе страхования от чрезвычайных ситуаций, еще 34,2 млн рублей — по мультирисковой программе.
Как рассказал эксперт, основными причинами гибели урожая в Омской области в 2024 году стали переувлажнение почвы (55,4 млн рублей) и засуха (23,9 млн рублей). Наибольшие выплаты пришлись на потери гороха (23,2 млн рублей), пшеницы (19,8 млн рублей), ячменя (15,8 млн рублей) и льна-кудряша (16,8 млн рублей). Компенсации также получили производители овса, зеленого гороха, чечевицы и кормовой кукурузы.
В 2024 году в Омской области было застраховано 1,147 млн га посевов — 38% от всех сельхозугодий региона, что на 3% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занял второе место в России после Ростовской области. Основная часть застрахованных площадей пришлась на зерновые культуры (901 тыс. га).
В Омской области в 2024 году был объявлен ЧС федерального масштаба из-за обрушившегося паводка. Этот статус позволил получить аграриям дополнительные компенсации за утрату урожая.
Ранее мы писали, что в Омской области подорожал картофель и говядина.