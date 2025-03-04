Омские аграрии получили почти 80 млн рублей страховых выплат за погибший урожай

В 2024 году в Омской области было застраховано 1,147 млн га посевов — 38% от всех сельхозугодий региона, что на 3% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занял второе место в России после Ростовской области. Основная часть застрахованных площадей пришлась на зерновые культуры (901 тыс. га).