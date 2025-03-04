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Почти на 4% увеличилось количество отравлений спиртным в Башкирии

В Башкирии на 3,85% увеличилось число отравлений алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

В минувшем январе в Башкирии зафиксировали рост количества отравлений продукцией с содержанием спирта. Это следует из отчета Роспотребнадзора Башкирии по токсикологическому мониторингу.

Согласно данным ведомства, показатель отравлений алкоголем составил 2,7 случая на 100 тысяч населения, что немного выше, чем в январе 2024-го — 2,6 на 100.

Больше всего отравившихся в Уфе (45 человек), Стерлитамаке (12), Октябрьском (11), Белорецке (8), Дюртюлях (2) и Ишимбае (1). Среди районов лидируют Белорецкий (7), Татышлинский (4), Буздякский, Иглинский, Уфимский (по 3), Дюртюлинский и Мишкинский (по 2).

Наиболее частыми причинами отравлений специалисты называют употребление неуточненного спирта (52,3% случаев) и этанола (43,1%).

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