Почти на 4% увеличилось количество отравлений спиртным в Башкирии

В минувшем январе в Башкирии зафиксировали рост количества отравлений продукцией с содержанием спирта. Это следует из отчета Роспотребнадзора Башкирии по токсикологическому мониторингу.
Согласно данным ведомства, показатель отравлений алкоголем составил 2,7 случая на 100 тысяч населения, что немного выше, чем в январе 2024-го — 2,6 на 100.
Больше всего отравившихся в Уфе (45 человек), Стерлитамаке (12), Октябрьском (11), Белорецке (8), Дюртюлях (2) и Ишимбае (1). Среди районов лидируют Белорецкий (7), Татышлинский (4), Буздякский, Иглинский, Уфимский (по 3), Дюртюлинский и Мишкинский (по 2).
Наиболее частыми причинами отравлений специалисты называют употребление неуточненного спирта (52,3% случаев) и этанола (43,1%).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.