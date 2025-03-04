Бывшая руководительница Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук пробудет под арестом почти до конца июня

Бывший председатель Государственного комитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук останется под домашним арестом еще на три месяца. Кировский районный суд Уфы меру продлил меру пресечения до 23 июня.
Согласно версии следствия, в 2021 году Гайдук приняла решение отремонтировать объект культурного наследия регионального значения «Дом Костерина и Черникова», расположенный на Пушкина. К строительным работам была привлечена частная компания, которая не прошла конкурс и необходимые процедуры. Пользуясь своим положением, Гайдук принудила руководство ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» к заключению контракта с выбранной ею организацией на сумму 5,2 млн рублей, а уже через два месяца компанией был подписан акт о выполнении работ.
Следствие считает, что из-за действий Гайдук бюджету Башкирии был причинен ущерб в 2,5 млн рублей, а также незаконно был изменен облик культурного объекта.
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