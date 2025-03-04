В Ростове-на-Дону началась подготовка к весеннему периоду

— Поручил заместителю по вопросам ЖКХ Марченко С. В. разработать городскую программу по благоустройству детских площадок Ростова, в рамках которой можно будет привести в порядок площадки и поддерживать их в надлежащем состоянии, — добавил Александр Скрябин.