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В Ростове-на-Дону началась подготовка к весеннему периоду

Идет Весна: Ростов активно готовится к предстоящему сезону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове началась подготовка к весеннему периоду. Об этом на своей странице сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

Среди ключевых задач — благоустройство городских территорий к предстоящему весеннему сезону. По словам Александра Скрябина, сейчас данная работа носит больше стихийный характер.

— Поручил заместителю по вопросам ЖКХ Марченко С. В. разработать городскую программу по благоустройству детских площадок Ростова, в рамках которой можно будет привести в порядок площадки и поддерживать их в надлежащем состоянии, — добавил Александр Скрябин.