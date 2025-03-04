РФ и ЦАР обсудили проведение совместных научных исследований

НАЙРОБИ, 4 марта. /ТАСС/. Россия и Центрально-Африканская Республика обсудили возможность проведения совместных научных исследований. Об этом сообщило посольство РФ в Банги.
«Министр высшего образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале принял делегацию Министерства просвещения РФ во главе с директором Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усманом Рассухановым. В ходе беседы стороны обсудили возможности реализации программ академического обмена студентами и преподавателями, совместных научных исследований, внедрения передовых российских образовательных методик», — говорится в Telegram-канале посольства.
Там добавили, что делегация Минпросвещения РФ также побывала в средних общеобразовательных учреждениях столицы ЦАР, в том числе лицее, где учился президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
«Делегация посетила учебные классы, пообщались с учениками и педагогами, оценили организацию учебного процесса и инфраструктуру школ. Эксперты Минпросвещения России рассмотрели возможность внедрения русского языка в образовательные программы центральноафриканских средних образовательных учреждений», — отметили в посольстве.
Ранее сообщалось, что в пригороде Банги появится совместный образовательный комплекс России и ЦАР.