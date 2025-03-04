РФ и ЦАР обсудили проведение совместных научных исследований

«Министр высшего образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале принял делегацию Министерства просвещения РФ во главе с директором Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усманом Рассухановым. В ходе беседы стороны обсудили возможности реализации программ академического обмена студентами и преподавателями, совместных научных исследований, внедрения передовых российских образовательных методик», — говорится в Telegram-канале посольства.