В Перми распространяют видео о девушке-зомби с Урала, пришедшей в чужой дом

Видео о худой девушке-зомби с очень бледным лицом, которая пришла в частный дом, неадекватно себя вела и отказывалась уходить, распространяется в пермских соцсетях и телеграм-каналах.
В частности, о странной гостье сообщают «Плохие новости Пермь».
«Забрела к нам в дом, испугала детей, видимо, она под чем-то. Её всю крючило и выворачивало», — передаёт телеграм-канал слова хозяина дома.
На опубликованных очевидцами кадрах — девушка, которая шаткой походкой выходит из калитки, садится в снег, снимает ботинки (при это её скручивает от судорог), а затем надевает их обратно. После девушка встаёт и продолжает свой путь.
Как сообщает телеканал «Царьград Южный Урал», странный случай произошёл не в Перми, а в городе Коркино Челябинской области. Местные жители предполагают, что неадекватное состояние незваной гостьи могло быть вызвано опьянением или психическим расстройством.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в начале февраля в Перми буйный полуголый мужчина ворвался в автобус, разбил стёкла и перепугал пассажиров. Люди в спешке покидали салон. Кроме того, этот же пермяк с криками бегал по проезжей части.