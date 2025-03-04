Осужденный на пожизненное серийный убийца Писчиков признался еще в двух расправах

~Выглянув в окно, женщина увидела, как по улице прогуливается мужчина, похожий на разыскиваемого. ~Опасаясь, что он может скрыться, проследила за ним до следующего дома, а затем забежала к соседке и позвонила в милицию. На место по тревоге выехал наряд, подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний уроженец поселка Буланаш Артемовского района Свердловской области Денис Писчиков. Свою вину он не отрицал. Более того, на допросах в красках рассказывал обо всем, что сделал.