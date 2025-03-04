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Более 1,6 млн вызовов приняли за год сотрудники скорой помощи Башкирии

Медики скорой помощи Башкирии отработали более 1,6 млн вызовов за 2024 год.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 марта, глава министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на своей личной странице в социальных сетях подвел итоги работы службы скорой помощи за прошлый год.

За 2024-й период медикам поступило более 1,6 миллиона обращений, из которых 202 976 вызовов были насчет детей. В профильные стационары госпитализировали 67 269 несовершеннолетних пациентов.

Особое внимание министр уделил работе бригад скорой помощи в экстренных ситуациях. В минувшем году медики выезжали к 3 619 пациентам с острым инфарктом миокарда. Каждому пятому из них врачи провели тромболитическую терапию, которая позволяет растворить тромбы и восстановить кровоток в коронарных сосудах.

Рахматуллин напомнил, что скорая помощь выезжает на экстренные и неотложные вызовы. В первую очередь медики оказывают помощь при инфарктах, инсультах, судорогах, кровотечениях, травмах, ДТП и других жизнеугрожающих состояниях. Информация о вызове может быть передана в поликлинику.

— Если у вас поднялась температура — это повод для оказания неотложной помощи. Бригада приедет к вам в течение двух часов. Также вызов может быть передан в поликлинику, — заявил глава Минздрава Башкирии.

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