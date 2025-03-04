Более 800 бездомных собак собираются отловить с улиц Симферополя

В текущем году в Симферополе заключен контракт на отлов 812 безнадзорных животных, сообщил замначальника горхозяйства Иван Лисечко.
После того как собак отлавливают, их доставляют в ветеринарные клиники, где они проходят обследование и, если требуется, лечение. Затем самцов кастрируют, а самок стерилизуют и вакцинируют. В клинике собаки находятся около 15 дней, после чего их возвращают на прежнее место обитания.
Такие меры направлены на то, чтобы предотвратить увеличение популяции безнадзорных животных и, следовательно, обеспечить безопасность людей.