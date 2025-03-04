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Более 800 бездомных собак собираются отловить с улиц Симферополя

Животных стерилизуют, вакцинируют и вернут на прежнее место обитания.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Симферополе заключен контракт на отлов 812 безнадзорных животных, сообщил замначальника горхозяйства Иван Лисечко.

После того как собак отлавливают, их доставляют в ветеринарные клиники, где они проходят обследование и, если требуется, лечение. Затем самцов кастрируют, а самок стерилизуют и вакцинируют. В клинике собаки находятся около 15 дней, после чего их возвращают на прежнее место обитания.

Такие меры направлены на то, чтобы предотвратить увеличение популяции безнадзорных животных и, следовательно, обеспечить безопасность людей.

флора и фауна