Инвестировано 317 миллионов: в уфимском Инорсе появится новый центр бытового обслуживания

Инвестиции в проект составят 317 миллионов рублей, планируется создание около 80 новых рабочих мест. Объект будет расположен между домами № 11 на улице Георгия Мушникова и № 44 на Транспортной. В здании разместятся офис Многофункционального центра (МФЦ), где можно будет получить государственные и муниципальные услуги, парикмахерская и магазины товаров первой необходимости.