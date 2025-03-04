Инвестировано 317 миллионов: в уфимском Инорсе появится новый центр бытового обслуживания

В уфимском микрорайоне Инорс скоро начнется строительство нового центра бытового обслуживания. Об этом рассказала пресс-служба правительства Башкирии.
Инвестиции в проект составят 317 миллионов рублей, планируется создание около 80 новых рабочих мест. Объект будет расположен между домами № 11 на улице Георгия Мушникова и № 44 на Транспортной. В здании разместятся офис Многофункционального центра (МФЦ), где можно будет получить государственные и муниципальные услуги, парикмахерская и магазины товаров первой необходимости.
Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров отметил, что этот центр станет важным дополнением к инфраструктуре микрорайона. Он подчеркнул, что проект не только создаст новые рабочие места, но и значительно улучшит качество жизни местных жителей.
Проект уже получил статус приоритетного от Инвесткомитета республики, а мэрия готова помочь с оформлением земельного участка. Строительство планируется завершить к 2025−2026 годам. Общая площадь объекта составит 2500 квадратных метров, а площадь застройки — 3145 «квадратов».
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