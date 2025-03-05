В Перми «Молот» крупно проиграл «Омским Крыльям»

Пермский «Молот» поражением завершил заключительную домашнюю серию матчей в регулярном сезоне ВХЛ. Пермяки крупно проиграли «Омским Крыльям».
Матч в Перми завершился в пользу гостей — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Щербаков и Кицын; гостей — Мирзабалаев (2), Заикин, Кожевников, Малов, Филатьев.
На матч в УДС «Молот» пришли 3253 болельщика.
До завершения «регулярки» пермякам осталось провести четыре матча, они их проведут в гостях: 12 марта соперником станет «Юнион-Москва», 14 марта — столичная «Звезда», 16 марта — «СКА-Нева», 18 марта — «Динамо» (обе команды — из Санкт-Петербурга). (0+).
«Молот» пока занимает седьмое место в турнирной таблице розыгрыша.