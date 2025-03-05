В Перми «Молот» крупно проиграл «Омским Крыльям»

До завершения «регулярки» пермякам осталось провести четыре матча, они их проведут в гостях: 12 марта соперником станет «Юнион-Москва», 14 марта — столичная «Звезда», 16 марта — «СКА-Нева», 18 марта — «Динамо» (обе команды — из Санкт-Петербурга). (0+).