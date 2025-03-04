Подошли к концу поиски пропавшего незадолго до Нового года парня из Белорецка

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно почти три месяца назад, 17 декабря он ушел из дома в Белорецке и долго не возвращался обратно. К счастью, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.