Прокуратура Сочи предотвратила продажу дома участника СВО за долги

Как отметили в ведомстве, владелец недвижимости до мобилизации взял кредит, который впоследствии не смог выплатить. Руководитель финансовой компании инициировал процедуру выселения семьи из дома, а затем оформил права собственности на подставных лиц.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд поддержал иск прокуратуры о признании проведенных сделок недействительными и восстановил право собственности мобилизованного на жилье.
Сейчас в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись о праве собственности на жилой дом.