Жителей Левобережья Омска временно переведут с ТЭЦ-3

«Монтаж нового трубопровода — это первый этап нашей работы, который планируем завершить до конца апреля. Затем, как только генеральный подрядчик выполнит все дорожные работы на этой половине моста и перезапустит движение, перейдем ко второму этапу. Он заключается в демонтаже старых труб и увязке существующих трубопроводов с новыми. На этот период горячее водоснабжение жителей Левого берега будет организовано не от ТЭЦ-3, а от Кировской районной котельной в полном объеме. Планово новые сети должны быть готовы к подаче тепла не позднее чем 1 сентября», — цитирует мэрия Омска заместителя главного инженера, начальника отдела инвестиционной деятельности и перспективного развития АО «Омск РТС» Алексея Великанова.