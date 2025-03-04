На Неделе моды в Милане предложили носить вещи с бахромой

От этого декоративного элемента — не спрятаться, не скрыться. Буквально каждый второй модный Дом показал в Милане свои варианты использования бахромы. Самый простой — шарф с бахромой. Но это лишь вершина айсберга. Оказывается, она может нашита по всей поверхности брюк или платья, заменить рукав, болтаться на поясе, а уж полупальто с бахромой — это и вовсе самая необходимая вещь в гардеробе.