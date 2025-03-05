В Екатеринбурге движение транспорта по улице Гражданской ограничат на пять дней

В Екатеринбурге движение транспорта по улице Гражданской от дома № 4 до дома № 11 будет закрыто с 13 по 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.
— Это связано с работами по строительству сети водоснабжения, водоотведения и выносу сети уличного освещения, — отметили в мэрии Екатеринбурга.
На основных перекрестках, ведущих к закрытому участку, установят дорожные знаки. Объехать его можно будет по следующим улицам: Челюскинцев, Стрелочников, Машинистов, Готвальда, Бебеля, Кирова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский.
Отметим, что схема движения общественного транспорта останется без изменений. А после завершения работ элементы благоустройства будут восстановлены.