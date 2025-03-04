Ростовчанам рассказали, как пережить весеннее обострение

— Если вы ощущаете тревогу, усталость или перепады настроения, вы не одиноки — это явление известно как «весеннее обострение». Гормональные изменения. Длинный световой день нарушает баланс мелатонина и серотонина, что у одних вызывает прилив сил, а у других — тревогу и дискомфорт, — отметил специалист.