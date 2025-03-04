В Госдуме предупредили о появлении обманутых дольщиков в ближайшее время

Высокая ключевая ставка, установленная Центральным банком, оказывает негативное влияние на российское промышленное производство, приводя к его замедлению. Об этом заявил депутат Государственной Думы Валерий Гартунг, как сообщает Инфо24.
По словам депутата, темпы роста промышленного производства в январе снизились до 2,2% по сравнению с 8,2% в декабре, что свидетельствует о надвигающемся «промышленном спаде». Гартунг подчеркнул, что этот спад затрагивает, в первую очередь, отрасли, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Депутат отметил, что текущие показатели спада пока не являются критическими, поскольку многие предприятия получают стабильные государственные оборонные заказы. Однако проблемы уже начали возникать в отраслях, ориентированных на открытые рынки.
В качестве примера Гартунг привел следующие данные по итогам 2024 года: «Производство легких, средних и тяжелых автогрейдеров сократилось на 36−56%, выпуск тракторов промышленного и различного назначения упал на 27−70% в зависимости от сегмента, а производство средних бульдозеров снизилось на 42%».