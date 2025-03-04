В Госдуме предупредили о появлении обманутых дольщиков в ближайшее время

По словам депутата, темпы роста промышленного производства в январе снизились до 2,2% по сравнению с 8,2% в декабре, что свидетельствует о надвигающемся «промышленном спаде». Гартунг подчеркнул, что этот спад затрагивает, в первую очередь, отрасли, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.