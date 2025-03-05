4 пианино и рояль: калининградские музыкальные школы получат по 3,5 млн рублей на новые инструменты

Детские музыкальные школы «Лира» и им. М. И. Глинки получат в 2025 году по 3,5 млн рублей на приобретение новых музыкальных инструментов, оргтехники и учебников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда во вторник, 4 марта.