4 пианино и рояль: калининградские музыкальные школы получат по 3,5 млн рублей на новые инструменты

Детские музыкальные школы «Лира» и им. М. И. Глинки получат в 2025 году по 3,5 млн рублей на приобретение новых музыкальных инструментов, оргтехники и учебников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда во вторник, 4 марта.
На средства субсидии музыкантам купят 4 пианино, рояль, проектор, а также учебные пособия. Ещё 7 млн рублей выделят другим музыкальным школам и школам искусств на покупку инструментов, книг и нот.
В декабре 2024 года на острове Октябрьский достроили Высшую школу музыкального и театрального искусства.