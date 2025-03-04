Панама продалась Трампу: Американцы выкупили 90% акций двух главных панамских портов

Вероятно, амбициозные планы президента США Дональда Трампа уже приносят первые плоды, так как одна из заявленных им целей, Панамский канал, похоже, переходит под контроль Вашингтона. Как заявил гонконгский оператор портов CK Hutchison Holdings, американская BlackRock-TiL выкупила 90% его акций в портах Бальбоа и Кристобаль.
«Консорциум BlackRock-TiL и CK Hutchison рады сообщить, что они достигли принципиальных соглашений, согласно которым консорциум BlackRock-TiL приобретёт 90% акций в Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме», — объявил оператор.
Впрочем, сделке ещё потребуется получить одобрение от правительства Панамы. Как предположили в CK Hutchison Holdings, окончательное подписание соглашения состоится не позднее 2 апреля 2025 года. Также оператор отметил, что американцы выкупают 43 других порта у компании, которая владеет 199 причалами в 23 странах мира. Продали BlackRock панамские порты за 22,8 млрд долларов.
Ранее KP.RU сообщил, что власти Панамы направляли жалобу в ООН из-за угроз Трампа забрать Панамский канал.