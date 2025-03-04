Панама продалась Трампу: Американцы выкупили 90% акций двух главных панамских портов

Впрочем, сделке ещё потребуется получить одобрение от правительства Панамы. Как предположили в CK Hutchison Holdings, окончательное подписание соглашения состоится не позднее 2 апреля 2025 года. Также оператор отметил, что американцы выкупают 43 других порта у компании, которая владеет 199 причалами в 23 странах мира. Продали BlackRock панамские порты за 22,8 млрд долларов.